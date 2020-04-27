В современном интерьере освещение перестало быть просто аксессуаром, который обеспечивает видимость в темное время суток. Люстры, бра и другие осветительные приборы внедряются в дизайн, превращаются в полноценный инструмент для создания комфорт в помещении. Искусственный свет неотделимо связан с естественным.

Важным фактором станет выбор качественного освещения. Правильно подобранные светильники или люстры способны в полной мере изменить до неузнаваемости вашу квартиру, для этого совсем не обязательно переставлять или даже менять мебель, нужно правильно выбрать и разместить в комнате осветительные приборы.