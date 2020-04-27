Бра Вислока SL1003/1W Коричневый 2 350 ₽
Подвесная люстра Audrey DL17016/8 15 350 ₽
Хрустальная люстра 1770/9 FG+BK 17 150 ₽
Потолочная люстра 2523/3 CH+BK 1 350 ₽
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- 27 Апреля, 2020 Скидки новоселам, пенсионерам и постоянным клиентам!
- 27 Апреля, 2020 Гарантийное и постгарантийное обслуживание светильников
- 27 Апреля, 2020 Услуги установки и подключения
Магазин "Люстры" — современный магазин освещения
В современном интерьере освещение перестало быть просто аксессуаром, который обеспечивает видимость в темное время суток. Люстры, бра и другие осветительные приборы внедряются в дизайн, превращаются в полноценный инструмент для создания комфорт в помещении. Искусственный свет неотделимо связан с естественным.
Важным фактором станет выбор качественного освещения. Правильно подобранные светильники или люстры способны в полной мере изменить до неузнаваемости вашу квартиру, для этого совсем не обязательно переставлять или даже менять мебель, нужно правильно выбрать и разместить в комнате осветительные приборы.
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- 20 Апреля, 2020 Беспроводные светильники для кухни Известные во всем мире производители современной осветительной техники постепенно отходят от выпуска традиционных приборов, работающих от электрической сети. Так, беспроводные светильники для кухни — ...