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Современное освещение для вашего интерьера

Современное освещение для вашего интерьера

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Потолочные
люстры от 2 250 pублей
222
Современные
светильники от 800 рублей
Бра Вислока SL1003/1W Коричневый
2 350 ₽
Подвесная люстра Audrey DL17016/8
15 350 ₽
Хрустальная люстра Cheryl DLL126/12+6
39 950 ₽
Хрустальная люстра Cheryl DLL126/12+6
39 950 ₽
Хрустальная люстра 1770/9 FG+BK
17 150 ₽
Потолочная люстра 2523/3 CH+BK
1 350 ₽
Потолочная люстра IL9573-8CSQ-79 BK AB
7 150 ₽
Потолочная люстра IL9556-8CSQ-79 WT WD
8 950 ₽
Потолочная люстра IL9556-5CSQ-79 WT WD
6 750 ₽
Потолочная люстра IL9472-8CSQ-79 CHS CR
Потолочная люстра IL9098-8PSQ-79 CHS WD
7 350 ₽
Потолочная люстра IL8979-8SQ-29 BK GD
9 150 ₽
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Магазин

Магазин "Люстры" — современный магазин освещения

В современном интерьере освещение перестало быть просто аксессуаром, который обеспечивает видимость в темное время суток. Люстры, бра и другие осветительные приборы внедряются в дизайн, превращаются в полноценный инструмент для создания комфорт в помещении. Искусственный свет неотделимо связан с естественным.

Важным фактором станет выбор качественного освещения. Правильно подобранные светильники или люстры способны в полной мере изменить до неузнаваемости вашу квартиру, для этого совсем не обязательно переставлять или даже менять мебель, нужно правильно выбрать и разместить в комнате осветительные приборы.

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